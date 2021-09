Dal Lions Club Rescaldina Sempione una donazione per l’istituto comprensivo Alighieri

Dal Lions Club Rescaldina Sempione una donazione all’istituto comprensivo Alighieri di Rescaldina: la consegna del contributo è avvenuta giovedì 16 settembre alla scuola media Ottolini, con la presenza della dirigente scolastica Arcangela Paolicelli, del suo vice Davide Castiglioni, del past presidente del club rescaldinese dell’associazione filantropica Angelo Mocchetti e del tesoriere Oreste Casati. La donazione ha chiuso i service del Lions Club Rescaldina Sempione a favore delle scuole di Rescaldina per l’anno 2020/21, che hanno interessato anche l’istituto comprensivo Manzoni e la scuola materna paritaria Don Antonio Arioli.

«A partire dal 2015, attraverso i contributi del Club, le scuole si sono potute dotare di attrezzature e materiale di facile consumo e per gli stessi anni ricordiamo anche i contributi a favore della R.S.A Colleoni di Rescaldina – sottolineano dal Lions Club Rescaldina Sempione -. Inoltre, quest’anno, il Lions Club Rescaldina Sempione ha donato, per la didattica a distanza, cinque telecamere, con relativi accessori, a cinque istituti superiori del territorio: l’ISS Carlo Dell’acqua, il Liceo Galilei e l’ISIS Bernocchi di Legnano e l’ITET Maggiolini e il Liceo Cavalleri di Parabiago. Questo service ha consentito al Club di ottenere un importante contributo da L.C.I.F-U.S.A. L’impegno dei soci è sempre teso a far scoprire ciò che hanno trovato: mettere in pratica la solidarietà con generosità e senza aspettative. I nostri service sono perciò all’insegna della concretezza, al fine di interpretare al meglio i bisogni della collettività».