Dalla Regione un contributo di 120.000 euro per il Centro Geofisico Prealpino

La Giunta Regionale ha stanziato, tramite Arpa Lombardia, un contributo di 120 mila euro per l’annualità 2021, a favore del Centro Geofisico Prealpino G. V. Schiaparelli che svolge importanti attività di previsione e prevenzione metereologica gestendo 22 stazioni meteo.

Esprime soddisfazione la Vicepresidente al Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza: «Il Centro Geofisico Prealpino rappresenta un’eccellenza amata da tutti i varesini che Regione Lombardia ha deciso di sostenere per dare continuità all’ importantissima attività scientifica. Dal 2015 ha erogato risorse per 840 mila euro. La portata del Centro è decisamente di rilevanza nazionale e si rivelerà sempre più fondamentale nel prossimo futuro anche in un’ottica di prevenzione degli eventi metereologici di grande intensità, come quelli degli scorsi giorni, per programmare azioni mirate e tempestive».