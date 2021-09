Dall’Arena di Milano al cielo: la mongolfiera di Ernesto Sioli arriva a Volandia

Dal 5 ottobre 2021 il Museo del Volo di Volandia, a un passo da Malpensa, si arricchisce di un nuovo straordinario reperto dedicato al suggestivo mondo della mongolfiera: la cesta appartenuta a Ernesto Sioli, pioniere dell’aerostatica italiana.

Sioli la utilizzò nel lontano giugno 1912 per alcuni voli partiti dall’Arena Civica di Milano, che già dal 1807 era stata teatro di sperimentazioni aerostatiche, con il volo di Pasquale Andreoli (mentre i primi voli “milanesi” risalgono al Settecento).

Nato nel 1879, Sioli era commerciante di canapa e cordame e – come tutti i pionieri – mise le mani direttamente sul proprio materiale di volo: oggi la cesta è tra le più antiche al mondo. Fa parte e sarà visibile all’interno della collezione RE/MAX Caproni, di proprietà del franchising immobiliare, che vanta la più grande flotta di mongolfiere al mondo.

Fra le più ricche e complete al mondo, la collezione d’arte appartenente al network immobiliare, in esposizione permanente a Volandia, è dedicata al volo aerostatico e comprende pezzi di grande rarità e valore.

In occasione dell’evento di inaugurazione della cesta di Sioli in programma il 5 ottobre a Volandia dalle ore 10.30, sarà presentato anche il volume “Paolo Andreani. Aeronauta, naturalista, esploratore, alpinista. Le grandi imprese di un illustre milanese del Settecento”, firmato da Marco Majrani, curatore del settore aerostatico di Volandia.

