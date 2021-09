Dalle tende in chiesa ai boschi da pulire, l’impegno del Circolo Laudato si’ a Busto

Le tende del Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate viaggiano da una parrocchia all’altra e ogni settimana vengono piantate sui sagrati o anche all’interno delle chiese, come è avvenuto in quest’ultima domenica a causa delle forti piogge.

La curiosità e l’interesse suscitato ad ogni evento è sempre tanto: ai banchetti ci sono oggetti strani, come le mini-fioriere a base di concime di… elefante o le matite che si seminano dopo l’uso, molte pubblicazioni che parlano di possibili stili di consumo cui forse non si pensa mai, e la petizione mondiale “Pianeta sano, persone sane” in vista di due importanti Conferenze delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) e sui cambiamenti climatici (COP26).

In questo mese (ufficialmente fino al 4 ottobre) che la cristianità dedica alla preghiera e all’azione per la casa comune, le iniziative del Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate prevedono un incontro aperto a tutti presso la Chiesa del Redentore in Busto Arsizio: giovedì 23 settembre, alle ore 21:00, nella serata di dialogo e riflessione dal titolo “Una casa per tutti: dalle parole di Papa Francesco all’impegno dei cristiani” si parlerà dei temi dell’enciclica papale Laudato Si’, per non dimenticare che è Papa Francesco esorta con forza ad una radicale svolta ecologica affiché tutte le creature trovino il proprio posto e prosperino nella casa comune.

Domenica 26 settembre di nuovo i membri del Circolo saranno sulle strade come già avvenuto in primavera per ripulire la città dai rifiuti, insieme alle tante associazioni cittadine che sosterranno la 29° edizione di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente anche a Busto Arsizio e dintorni: tutti i cittadini sono chiamati a raccolta per un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori, Questi sono passi concreti verso una equa azione globale e la conversione ecologica per rispondere al grido di aiuto della Terra.