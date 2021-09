Damiano Marangoni di “Strade Pulite” sarà premiato da Regione Lombardia

Martedì 7 settembre alle 11.30 presso la sala Jannacci al Pirellone, il Presidente Attilio Fontana in un evento dedicato premierà Damiano Marangoni, il “ciclista green” che nel 2015 ha deciso di dedicare un paio d’ore al giorno munito di bici, guanti e sacchi della spazzatura alla pulizia della statale della Valganna. Nel giro di pochi mesi è diventato una leggenda locale e in pochi anni un esempio da seguire. Il progetto “Strade Pulite”, ideato da Damiano, non solo prosegue ma si amplia contando più di 200 volontari che si organizzano e si mettono d’accordo sulla popolata Pagina Facebook del movimento.

La rete si è allargata e sono nati gruppi di raccoglitori a Varese, in Valcuvia, nella zona del Milanese fino alla zona del Torinese.

Un impegno costante per l’ambiente che con il passare del tempo sembra diffondersi sempre più tra le persone. Per questo motivo a Damiano verrà riconosciuta da Regione Lombardia, e più direttamente dal presidente Attilio Fontana, la dedizione, la costanza e la determinazione per avere avviato una così importante pratica di sensibilizzazione che porta a dei risultati concreti: la pulizia delle strade.

Il video che verrà trasmesso durante l’evento: Presentazione Strade Pulite – YouTube