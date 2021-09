I danni del maltempo, la vaccinazione sul camper del concertone e il ritorno di Glocal nel podcast del 20 settembre

Le principali notizie di lunedì 20 settembre

Dopo la tempesta di domenica la settimana inizia ancora all’insegna dell’acqua. Per le prossime ore la Protezione Civile ha infatti diffuso una nuova allerta meteo che scatterà dalle 16 di lunedì fino alle prime ore del mattino di martedì. L’allerta sarà di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali e rischi di disseto idrogeologico e varrà sia per l’area delle Prealpi e dei laghi che le zone più di pianura. La forte pioggia che ha investito il Varesotto domenica intorno a mezzogiorno ha provocato allagamenti di strade e case e qualche frana. Sono ben 140 i mm di piogga caduti e registrati dalla stazione meteo del Centro Geofisico Prealpino, una cifra che impressiona se si pensa le poche ore in cui si sono concentrati e il fatto che proprio 140mm è il quantitativo medio che si registra da oltre 50 anni in tutto il mese di settembre.Il Comune di Varese si è attivato per richiedere lo stato di calamità naturale dopo l’emergenza. Da lunedì pomeriggio è online anche il modulo a disposizione dei cittadini che potranno fare richiesta di risarcimenti segnalando i danno subiti.

Nuovo calo di ricoveri per Covid all’ospedale di Varese. Nell’ultima settimana i pazienti dell’hub covid sono scesi sotto i 30. In particolare ci sono 20 positivi e 7 persone sospette in attesa dell’esito del tampone. Ancora tutta piena la terapia intensiva con 7 persone in gravi condizioni oltre a due in osservazione in attesa di accertamento con il tampone. Resta anche una sola persona Cpap mentre anche il Del Ponte registra un solo paziente positivo.

La Regione Piemonte ha organizzato una nuova iniziativa per favorire la vaccinazione: i cittadini con domicilio sanitario sul territorio piemontese che desiderano partecipare a una serie di grandi eventi in programma in questo periodo sul territorio, ma non hanno il green pass perché non ancora vaccinati, potranno ricevere la prima dose di vaccino grazie ad apposite unità mobili che faranno tappa nelle varie città. A coloro che aderiscono viene effettuato contestualmente un tampone rapido gratuito che consentirà di ottenere un Green Pass provvisorio per poter accedere alla manifestazione

Giovedì 23 settembre alle ore 21, al Cinema delle Arti inizierà il Cineforum con un ciclo di cinque film accolti molto favorevolmente dalla critica e che hanno vinto diversi premi e riconoscimenti. I film verranno introdotti e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi. Novità di quest’anno è il Cineforum pomeridiano alle ore 15 di venerdì, una proposta per venire incontro a persone anziane o a chi trova difficoltoso uscire la sera

Glocal torna in presenza e festeggia i suoi primi dieci anni. La decima edizione del Festival del Giornalismo digitale è in programma a Varese dall’11 al 14 novembre, con quattro giorni per parlare, ascoltare, sperimentare e riflettere attorno a un tema: il tempo. Organizzato da Varesenews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l’Associazione Nazionale Stampa Online ANSO e il supporto di molte realtà del territorio, Glocal 2021 si presenta nella sua formula più tradizionale: un fitto calendario di incontri con i maggiori esperti del mondo della comunicazione e dei media, workshop e laboratori dedicati agli studenti delle superiori e universitari. Il tutto nel cuore di Varese.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify