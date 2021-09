Danni per il maltempo, da Bper 25 milioni a privati e imprese della provincia di Varese

Bper Banca mette in campo un intervento per le famiglie e le imprese che hanno subito danni a causa del nubifragio che ha investito la provincia di Varese nei giorni scorsi, causando danni e disagi a cittadini e aziende. Si tratta di un plafond complessivo di 25 milioni per finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le imprese, di durata fino a 36 mesi. (nella foto Simone Maci responsabile della direzione regionale Varese di Bper Banca)

Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%. Le domande potranno essere avanzate fino al 30 novembre. «Con questa azione – dichiara Simone Maci, responsabile della direzione regionale Varese di Bper Banca – l’Istituto vuole intervenire in maniera efficace e tempestiva per supportare i paesi duramente colpiti dal nubifragio, sostenendo famiglie e imprese affinché possano avviarsi il più rapidamente possibile verso la ripresa».