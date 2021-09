A Daverio si parla di cambiamento climatico, ultimo appuntamento della campagna elettorale

La serata di chiusura della campagna elettorale di Daverio Cresce, Alberto Tognola sindaco è dedicata a un tema “globale”: il cambiamento climatico

Venerdì 1° ottobre 2021 alle ore 21 nella Palazzina della Cultura, in Via Verdi si terrà un incontro con l’ambientalista Sarah Brizzolara

«Abbiamo pensato di chiudere la nostra campagna elettorale con una serata di approfondimento dedicata al cambiamento climatico che ci chiede, e senza indugi, di cambiare abitudini, stili di vita, stili di consumo – si legge in un comunicato diffuso da Daverio Cresce -. Cerchiamo di capire insieme cosa possiamo fare per arrivare

all’obbiettivo di emissioni zero entro il 2050.

Sarà nostra ospite Sarah Brizzolara, giovane studentessa, con una sua presentazione centrata su Riscaldamento Globale e Cambiamento Climatico come conseguenza della produzione di CO2 e dell’insieme dei cosiddetti gas serra. Saranno illustrate le conseguenze del riscaldamento globale su ambiente, animali e sull’uomo. Sarah spiegherà la sua idea su cosa e come fare per arrivare ad emissione zero entro la fine del 2050, la data limite entro la quale si può ancora evitare che il nostro pianeta vada verso l’estinzione di ogni forma di vita.

A fine presentazione vi sarà una sessione di domande e risposte, per dare modo a tutti di interloquire con Sarah e chiarire i dubbi o sollecitare approfondimenti».



Chi è Sarah Brizzolara

Venticinque anni, studentessa di Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, attivista ambientale.

Ha iniziato il suo impegno politico scendendo in piazza con il movimento globale dei Fridays For Future nella città di Milano, impegnandosi anche nella comunicazione social del movimento e organizzando momenti di approfondimento in piazza e nelle scuole.

Con il Museo del Cinema di Milano ha creato la rassegna “Cinema is the Future”, che tenta di raccontare la crisi climatica attraverso la potenza delle immagini cinematografiche.

Lo scorso anno è stata a capo della delegazione lombarda durante la LCOY Italiana (Local Conference of Youth on Climate Change) sui cambiamenti climatici.

Sarah Brizzolara ha pubblicato articoli sulla sfida della transizione ecologica, sul piano culturale e generazionale per riviste nazionali.

Ha portato i temi dell’ecologia e della transizione nelle scuole con incontri, cercando di trasformare la sua ansia ecologica in azione nella rete, nelle piazze, nell’impegno pubblico.

Da dicembre 2020 è responsabile ambiente e transizione ecologica nell’esecutivo regionale dei Giovani Democratici della Lombardia.

Il Green pass è obbligatorio