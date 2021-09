Davide Cataldo commissario “Lega Salvini Premier“ per il Nord Verbano

Ieri, venerdì, il commissario provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Gualandris ha ufficializzato il commissario della Lega per l’area Nord Verbano. Si tratta di Davide Cataldo, consigliere comunale ed ex Presidente del Consiglio comunale di Luino che da oggi è il referente locale del partito per tutte le questioni organizzative, politiche e amministrative.

«Ringrazio il commissario provinciale per la fiducia, ho accettato questo ruolo per traghettare il movimento sul territorio verso i futuri congressi e le imminenti elezioni amministrative. Un’attenzione particolare sarà data anche al coordinamento di tutti i nostri eletti nel territorio del Nord Verbano, con la sezione politica che sarà sempre di più punto di riferimento, ascolto e programmazione con l’obbiettivo di intraprendere un’azione amministrativa comune in tutti i municipi di competenza della nostra area», ha dichiarato Davide Cataldo.

Stefano Gualandris: «Faccio i miei migliori auguri a Davide Cataldo, neo coordinatore della

zona di Luino Nord Verbano, sono certo che il nuovo gruppo di numerosi e validi militanti potrà fare bene su tutto il territorio e anche riconquistare Luino alla prossima tornata elettorale»