Davide Van De Sfroos a Varese per l’uscita del suo nuovo album

Maader Folk, è questo il titolo del nuovo album di Davide Van De Sfroos in uscita il 17 settembre: quindici tracce con cui il cantautore accompagna gli ascoltatori nelle radici della cultura italiana. Un disco senz’altro impreziosito dalla collaborazione con il Re della scena musicale Soul e Blues italiana, Zucchero Fornaciari.

Punta di diamante del CD è “Gli Spaesati”, singolo con cui Van De Sfroos conferma la sua essenza di narratore di storie in musica. Le sue origini diventano lo spunto per raccontare una storia in cui, reduci dalle difficoltà e dallo smarrimento causato dalla pandemia, tutti riescono ad immedesimarsi, desiderosi più che mai di riprendere in mano le redini delle nostre vite. Il tutto cantato in un mix di italiano e dialetto lariano, firma di Van De Sfroos.

Con l’uscita dell’album inizia anche il tour di promozione, grazie al quale Maader Folk arriva anche a Varese: mercoledì 22 settembre alle 18, Davide Van De Sfroos sarà ospite di Varese Dischi. L’incontro si terrà all’interno del negozio, nel pieno rispetto delle regole anti Covid. Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0332241056 o inviando una email a varesedischi@gmail.com