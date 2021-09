De Nicolao e Caruso, i giovani reggono. Ma i titolari mancano il bersaglio

GENTILE 4,5 – Insolitamente timido in attacco, appena 7 tiri, segna poco (7 punti, di cui 3 con tripla fuori da ogni schema) e prova ad applicarsi negli scarichi ai compagni, forse l’unica voce positiva della sua serata (5 assist). Per il resto prova incolore dove il dato delle palle perse – ben 5 – non è solo una zavorra numerica. Anche il modo in cui arrivano è figlio di troppa sufficienza e questo, proprio, non va bene.

BEANE 4,5 – Finirà, forse, negli highlights per quel triplone allo scadere del 10′ che dà la gioia effimera del vantaggio dopo un cattivo avvio varesino. Un unico lampo nel mezzo di una partita senza guizzi, con qualche discreto tentativo in difesa, qualche assist e null’altro.

SOROKAS 6,5 – Ci mette energia, tanta e subito: non a caso Varese risale dal brutto start con il lituano a sgomitare sotto i tabelloni. Le dà e le prende (metaforicamente) come è giusto che sia e termina il match con la mini-soddisfazione di avere la miglior valutazione tra i biancorossi. 14, non tanto, e questo rende bene l’idea della moscia prova corale della OJM.

DE NICOLAO 6,5 – Prova tutto sommato positiva del play veneto, che non carbura subito ma che poi offre un rendimento di buon livello contro avversari grossi e sgamati. Tre recuperi a bilanciare le palle perse, 5 assist, 6 falli subiti: segnale di crescita in vista del rientro di Kell.

WILSON 6,5 – Tre bombe quando la partita è viva, tre quando il match è bello che andato. Però dimostra di saper fare canestro da lontano, con rilascio rapidissimo e tutto sommato buone scelte tattiche. Purtroppo è andato in pausa proprio nel momento della fuga di Sassari, ma il peccato è da condividere con tanti altri. Piace in difesa, almeno sull’uomo, anche contro gente più grossa.

EGBUNU 5 – Salva vagamente la baracca con un paio di guizzi in attacco e qualche rimbalzo, ma il suo apporto alla causa non è certo esaltante in un derby nigeriano con Mekowulu sostanzialmente vinto (senza brillare) dal pivot sardo. Per penitenza niente Ave Marie, ma lunghe sedute di tagliafuori.

FERRERO 5 – Non ripete gli eroismi di domenica, e per la verità ha anche poche munizioni da giocarsi. Torna a collezionare falli, invece, anche se li spende con senso tattico. Zero punti, due rimbalzi, un assist: pochino.

JONES 5 – Volenteroso ma pasticcione all’inizio (fallo per liberarsi, infrazione di passi), esce subito dalla partita perché Sorokas lo rimpiazza con merito. Si rivede dopo l’intervallo ma contro avversari fisici non riesce a sfondare: solo 5 punti e un paio di errori da sotto.

CARUSO 6,5 – Vertemati questa volta gli concede spazio e lui ripaga la fiducia con 8 punti in 12′, anche con un paio di conclusioni non scontate. Verrebbe voglia di chiedersi come sia possibile lo zero collezionato a rimbalzo da un 2,08, ma teniamo le critiche per un’altra volta: stasera si merita una virtuale pacca sulla spalla.