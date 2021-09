Decine di bimbi “diplomati“ cercatori a Dumenza grazie al metal detector

Il gioco per imparare a vivere: metti dei bambini col metal detector a cercare rifiuti metallici nell’erba e trovi piccoli col diploma di amico della natura, che alla fine del gioco fanno sul serio e magari ricordano a mamma e papà di fare la raccolta differenziata al momento di gettare la spazzatura.

Alessio Savoca di “Sos Metal detector nazionale onlus“ è soddisfatto per l’iniziativa tenutasi a Dumenza nel corso del passato fine settimana quando sabato, complice una finestra di nuvole al posto della pioggia a catinelle, una novantina di bambini hanno partecipato alla speciale caccia al tesoro fatta al Centro sportivo “Carà“ di Dumenza.

Il gioco ha appassionato i piccoli che hanno imparato a riconoscere e differenziare i rifiuti durante i giochi appositamente ideati per uno scopo educativo.

«Un’ottima riuscita della manifestazione, tanto che anche altri Comuni stanno informandosi per capire come fare per organizzare giornate analoghe», spiega Savoca.

L’iniziativa ha visto la collaborazione del Comune di Dumenza (foto Silvano Barboni).