Depositata la lista del Partito Democratico a Busto Arsizio, sabato la presentazione

Sono 24 i nomi che il Partito Democratico presenterà alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre in supporto alla candidatura a sindaco di Maurizio Maggioni. La lista é stata depositata in Comune questa mattina alle ore 8:00.

Si tratta di una proposta equilibrata di profili esperti e di nuovi ingressi in grado di coniugare insieme le competenze e il rinnovamento necessari per cambiare al meglio la città. Ad aprire la lista ci sarà il segretario cittadino Paolo Pedotti, dottorando in economia, insieme alle consigliere comunali uscenti Lucia Cinzia Berutti, insegnante scuola primaria “Pontida”, e Valentina Verga, avvocato.

Seguono in ordine alfabetico: Massimiliano Bassotto, educatore e insegnante di sostegno; Gianni Berti, ex dipendente Comune di Busto Arsizio; Michele Bianchi, impiegato; Alberto Brambilla, studioso e critico letterario; Angela Ceriotti, grafico e disegnatore tessile; Enzo Crespi, cuoco; Angela Maria Cristina, ex dirigente scolastico istituto “De Amicis”; Ovidio di Paolo, ex sindacalista UIL Poste; Ruggiero Intermoia, ex dipendente SEA; Ivano Maule, ricercatore industria farmaceutica; Giulia Mauri, insegnante scuola primaria “Bertacchi”; Maria Angela Monti, medico; Guido Murvana, responsabile territoriale UILTUCS-UIL; Maria Carmen Palana, ex dipendente Poste; Arianna Paralovo, laureata in cooperazione internazionale e volontaria del servizio civile; Olivio Pernich, ex capo negozio e presidente di cooperativa; Vincenzo Pettinato, operaio metalmeccanico; Chiara Peverati, consulente finanziaria; Adriana Rivolta, pensionata; Mauro Soffiatti, pensionato; Eliana Tovaglieri, educatrice scuola materna.

Sarà possibile conoscere la lista e incontrare i candidati sabato 4 settembre presso il gazebo allestito in piazza Santa Maria con una presentazione a partire dalle ore 17:30.