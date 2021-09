Didattica esperienziale per English Hub, progetto della scuola bilingue Piccola England

Alla scuola bilingue Piccola England nasce “English Hub”, un nuovo progetto di didattica esperienziale che sarà inaugurato sabato18 settembre dalle ore 15 alle 19.30 con un pomeriggio di attività per bambini e ragazzi nella sede di via Stadio 38, a Varese.

«English hub è molto di più di una scuola di lingue pomeridiana – spiegano i promotori – In English hub vengono offerti servizi prevalentemente in lingua inglese, volti al potenziamento della lingua». Nella programmazione sono previsti corsi per bambini e per adulti, aperti a tutti i livelli di conoscenza della lingua.

Per gli adulti

Oltre all’inglese l’Hub propone corsi di cinese per italiani ed anglofoni, corsi di tedesco, corsi di yoga e pilates, anch’essi in inglese. Incluso un corso per anglofoni volto ad orientare coloro che raggiungono l’Italia per la prima volta e che devono destreggiarsi nei meandri della burocrazia italiana.

Per i bambini

Le proposte per i bimbi sono comunque il cuore del progetto, e prevedono un approccio didattico esperienziale basato su ambiti di vita reale, lontani dai libri di grammatica e dalla mera ripetizione delle regole grammaticali. Un apprendimento della lingua sul campo erogato dai nostri teachers bilingue o madrelingua.

L’inaugurazione

In occasione dell’inaugurazione sono previste delle lezioni di prova di pilates, cinese, attività in inglese per piccoli e grandi.

Alle ore 17 la lectio della professoressa Maria Rosa Piazza sul tema dell’interculturalità e degli spazi di sviluppo offerti dallo studio delle lingue straniere.

Per maggiori informazioni scrivere a english.hub@scuolapiccolaengland.it oppure 338 7158809.