Dieci libri in tre mesi: la biblioteca Roggia di Busto lancia la sfida agli appassionati

Dopo il successo delle prime due edizioni, sabato 18 settembre prenderà il via la terza edizione della Reading Challenge, sfida di lettura proposta dai bibliotecari della Biblioteca G.B. Roggia.

Obiettivo della sfida leggere 10 libri in 3 mesi, secondo le categorie proposte, procedendo anche non in ordine.

Questa terza edizione si concluderà il 18 dicembre e sarà aperta anche ai lettori più giovani. Si potrà partecipare infatti a partire dai 15 anni di età.



I libri dovranno essere presi in prestito in Biblioteca. Ogni partecipante riceverà una scheda d’iscrizione personale dove dovrà indicare il titolo del libro letto: ciascuna lettura sarà validata dal timbro della Biblioteca.

Le categorie proposte sono:

1) Un libro ambientato su un’isola

2) Un libro di un’autrice che non hai mai letto

3) Un libro tratto da una storia vera

4) Il primo volume di una saga

5) Un libro da cui è stato tratto un film

6) Un libro scelto per la copertina

7) Un libro su un viaggio

8) Un libro che ti hanno consigliato

9) Un libro di un genere che di solito non leggi

10) Un libro che hanno letto tutti ma tu no.

Il 18 dicembre 2021, a conclusione dei 3 mesi di gara, verranno premiati tutti coloro che avranno portato a termine la Challenge.

Si ricorda che l’iscrizione alla Biblioteca è gratuita.