Disuguaglianze, salute, partecipazione: l’appello al voto delle Acli di Gallarate

Accanto al problema dell’esistenza sanitaria, la crisi generata dalla pandemia ha non solo ampliato le diseguaglianze a livello sociale ed economico ma ha moltiplicato le situazioni di povertà e di fragilità anche in una città ricca come Gallarate.

Nei contatti quotidiani e nell’esercizio dei suoi servizi, le Acli gallaratesi constatano ogni giorno, come molte famiglie stiano cadendo nella povertà per la mancanza del lavoro, o per lo slittamento in occupazioni con contratti di lavoro precari e con retribuzioni minime.

Inoltre la ricerca del bene comune, richiama sempre più l’attenzione sul ‘primo’ bene che abbiamo in comune e che dobbiamo recuperare e salvaguardare: l’ambiente, ossia la vivibilità della città, a partire dalla qualità dell’aria, dell’acqua, del verde, delle abitazioni, degli spazi comuni, delle scuole…

Le risorse eccezionali del Pnrr, alle quali potranno accedere anche gli enti locali, dovranno costituire l’opportunità per dare una svolta significativa e strutturale alla vita della nostra città. Sono risorse che la politica deve avere il coraggio di recuperare e destinare partendo dagli ultimi, altrimenti non riusciremo mai ad offrire una vita dignitosa a tutti.

Le Acli gallaratesi, come soggetto del Terzo Settore, sono pronte a collaborare in modo costruttivo, con le istituzioni e le associazioni del territorio, offrendo anche la disponibilità per rilanciare la riattivazione di reti associative, finalizzate ad un agire condiviso e più efficace, un agire che non si traduca nella pratica di una supplenza dei compiti dell’ente pubblico, anche se accompagnata da eventuali contributi.

A tale riguardo le Acli ritengono estremamente attuali le parole di Papa Francesco in merito all’esercizio della carità e ai compiti della politica.

“Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è squisita carità -, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica.” ( Fratelli tutti, nr 186)

Le Acli gallaratesi invitano gli iscritti, i simpatizzanti, i cittadini e le cittadine, a dedicare una parte, anche se piccola, del proprio tempo per riflettere sull’importanza della democrazia, del diritto-dovere di esprimere un voto responsabile e, se lo lo ritengono opportuno, di esaminare il proprio orientamento anche alla luce delle priorità e dei principi sopra proposti.