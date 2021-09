Domani al via il cantiere della nuova Marna: “Rinnoverà lo sport sestese”

Domani mattina, domenica 12 settembre, a Sesto Calende verrà inaugurato il cantiere di una delle opere più importanti dell’amministrazione Buzzi, quello della nuova Marna, ovvero la sede della squadra di canoa. La cerimonia di inaugurazione sarà domani, alle 11.

Il progetto, presentato due anni fa dell’ex sindaco Marco Colombo e dall’allora vicesindaco Buzzi, è stato finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia per un valore di 8 milioni di euro. Sempre domani partirà il cantiere di una seconda opera: la sala civica che potrà ospitare più di 400 persone per convegni, concerti e pubbliche riunioni, oltre alla nuova sede nautica per la squadra di canoa che riscuote da anni successi nazionali e internazionali.

«Due nuovi spazi che rinnoveranno la città pubblica e lo sport sestese, molto attese e qualificanti per il futuro del nostro territorio. Le opere sono finanziate con un accordo di programma con Regione Lombardia che provvede ad un importante cofinanziamento, oltre ad un finanziamento di Fondazione Cariplo. Oltre ai fabbricati saranno interessati anche spazi aperti sul Ticino un una zona di grande qualità e di attrattiva turistica. Fra circa due anni potremo usufruire di queste novità che, come detto, cambieranno il volto del centro cittadino affacciato sul fiume», ha commentato il primo cittadino.