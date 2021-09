Una “Domenica rosa in cascina” a Varese con le imprenditrici di Coldiretti

Da tutta la Lombardia in provincia di Varese per l’appuntamento che ieri (domenica 5 settembre) ha visto protagoniste le imprenditrici agricole per Domenica rosa in cascina, l’iniziativa firmata da Coldiretti Donne Impresa. Una giornata che le imprenditrici agricole lombarde hanno vissuto sul territorio prealpino riscoprendolo e assaggiandolo a 360°. La giornata è iniziata con la visita all’eremo di Santa Caterina del Sasso, cui è seguita l’illustrazione dei prodotti agroalimentari a filiera corta made in Varese (dal Miele Varesino dop alla Formaggella del Luinese, altra denominazione di origine protetta del territorio, agli asparagi di Cantello Igp e ancora il salame, i formaggi vaccini e caprini, i prodotti dell’alveare, e poi ancora le pesche di Monate, i prodotti del bosco e dell’alveare e i fiori).

“E’ stata una preziosa occasione per scoprire la grande eterogeneità del paniere produttivo prealpino” rimarca il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori “che peraltro ha un grande e nobile passato anche nella storia dell’alta gastronomia, si pensi ad esempio a Bartolomeo Scappi, tra i massimi autori della cucina rinascimentale, che era nativo di Dumenza e a cui si deve la primordiale ricetta antesignana del risotto alla milanese”.

C’è stato tempo anche per scoprire l’agrigelato prodotto dall’agriturismo Il Vecchio Castagno e per visitare i vigneti di Cascina Piano, sempre ad Angera, realtà che produce i vini Igt Ronchi Varesini”.

Nella top ten dei settori più rosa, anche nel Varesotto c’è l’agricoltura. La campagna è il luogo dove più si esprime la vocazione imprenditoriale femminile all’accoglienza, al benessere e ai servizi sociali.

Altra caratteristica – aggiunge Coldiretti Varese – è la transizione “verde” guidata più dall’etica che dalla competitività. “Le aziende agricole sviluppano tutte le potenzialità creative espresse da generazioni di donne. Dall’agriturismo alle fattorie didattiche fino a quelle sociali sono gli ambiti dove ospitalità, ristorazione, attenzione alla persona, salute e qualità della vita vengono espressi totalmente, e ciò si tocca con mano anche in provincia di Varese. Le imprenditrici agricole manifestano la propensione e la cura per gli animali, spesso in regimi ecosostenibili puntando a modelli di sviluppo innovativi che sposano anche la tradizione”.

E attraverso Donne Impresa, tutte le imprenditrici in agricoltura – o aspiranti tali – possono ottenere diverse informazioni su come fare impresa, realizzare i propri progetti, partecipare ad eventi formativi sempre aggiornati e conoscere come aprire strutture socialmente utili come ad esempio, le fattorie sociali, gli agriasilo e le fattorie didattiche.