Donare il midollo osseo: una serata ad Albizzate per capire di cosa si tratta e sfatare le fake news

Giovedì 16 settembre si terrà in Sala Gianni Piotti presso il Comune di Albizzate, dalle ore 21, la prima di una serie di conferenze che vedrà come promotori l’Avis Albizzate e la Pro Loco di Albizzate. Si tratta di quattro serate che coinvolgeranno diverse realtà del Paese che hanno come missione il dono di sé e la cura dell’altro, oggi più che mai fondamentale per la salute di tutti.

Il primo appuntamento vedrà coinvolta l’Associazione Admo, Associazione donatori Midollo Osseo: si spiegherà come diventare donatore; cosa comporta la donazione e sfatare falsi miti e vere e proprie fakes che circondano il mondo della donazione, grazie alla presenza di Picarelli Fabrizio, Miriam Fiore e Alzati Gabriele che racconteranno la realtà e spiegheranno l’iter che deve affrontare il donatore e, soprattutto il malato. Alla serata parteciperà anche un Albizzatese che è stato donatore e racconterà la sua esperienza.