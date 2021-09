Prima dose al 76% di tutti i cittadini del Varesotto: Bodio, Barasso e Castelseprio i comuni più vaccinati

Con i dati di oggi, giovedì 30 settembre, si può dire che in provincia di Varese il 76% del totale dei cittadini di tutte le età ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid, mentre il 66% anche la seconda inoculazione. In totale si tratta dell’89% del target di popolazione vaccinabile, considerando che per gli under 12 non è stata ancora approvata la vaccinazione.

Numeri che stanno portando anche a cambiamenti all’interno degli hub vaccinali con il centro di Malpensafiere che, ad esempio, dal prossimo 1 ottobre vedrà ridurre l’attività. Non più le 30 linee attive nei giorni intensi della campagna massiva, ma dieci linee con i nuovi obiettivi individuati da Regione Lombardia.

In questa fase vanno a rilento invece le somministrazioni della prima dose di vaccino.

Complessivamente in provincia di Varese vengono inoculate tra le 3.000 e le 4.000 dosi giornaliere di vaccino.

Ecco la mappa e i dati delle somministrazioni dei vaccini nella popolazione dei comuni del Varesotto