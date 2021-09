Due convegni per raccontare la Busto Arsizio del futuro

Dopo il convegno sul Suap e sulle tante possibilità di fare impresa a Busto Arsizio, arrivano altri due appuntamenti targati “Comune di Busto Arsizio” in cui si decanteranno le grande potenzialità e i grandi progetti per la città.

Due gli appuntamenti in programma, uno dedicato al terzo polo dell’Università dell’Insubria e uno dedicato ai grandi progetti che vanno dall’Hydrogen Valley al masterplan dell’Area delle Nord, fino al nuovo svincolo della 336 e il nuovo polo logistico di Sacconago.

Lunedì 27 settembre alle ore 20.45 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli si terrà la conferenza “Il terzo polo dell’Università dell’Insubria a Busto Arsizio: un’opportunità di sviluppo per la città”. Un’occasione di approfondimento, aperta a tutta la cittadinanza, in cui alcuni docenti dell’Università metteranno in evidenza i progetti avviati in collaborazione con l’Amministrazione comunale che fanno di Busto il terzo polo dell’Ateneo dopo Varese e Como e che rappresentano occasioni di sviluppo per il territorio. Questo il programma della serata che sarà condotta dal direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi:

Università dell’Insubria e città di Busto Arsizio: un’opportunità per entrambe

Prof. Luigi Valdatta – Delegato del rettore per la sede di Busto Arsizio

Il progetto del Centro Ricerche per l’Invecchiamento di Successo: un tema che riguarda tutta la città

Prof. Giovanni Battista Bernardini

Il tema della Ricerca all’Università dell’Insubria e i rapporti con la Regione Lombardia: un’opportunità per le imprese del territorio

Prof.ssa Flavia Marinelli

La prenotazione è obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-busto-arsizio-citta-universitaria-175398911867

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv del comune https://www.bustolive.it/comunedibusto.html

Giovedì 30 settembre alle ore 20.45 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, invece, si terrà una conferenza dedicata ai “Grandi progetti per la Busto del futuro”.

Un’occasione di approfondimento, aperta a tutta la cittadinanza, in cui saranno illustrati alcuni importanti progetti avviati da varie realtà del territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Questo il programma della serata che sarà condotta dalla giornalista Chiara Milani:

Progetto FILI e Hydrogen Valley Busto Arsizio

Andrea Gibelli – Presidente del gruppo FNM e di ASSTRA

Il Masterplan dell’Area delle Nord

Michele Ugolini – Dipartimento Architettura Studi Urbani Politecnico di Milano

Il futuro dell’Interporto di Sacconago

Umberto Ruggerone – Amministratore Unico di Malpensa Intermodale, Presidente di Assologistica

Il progetto del nuovo ingresso autostradale di Busto Arsizio

Paolo Cattini – Presidente e A.D. di Erre.Vi.A

Il progetto Luci nel bosco

Pietro Pensa – Ingegnere

Prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-grandi-progetti-per-la-busto-del-futuro-175393806597

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv del comune https://www.bustolive.it/comunedibusto.html

Per entrambi gli eventi i partecipanti dovranno essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e muniti di mascherina.