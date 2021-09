Due dosi di vaccino anticovid al 60% dei cittadini della provincia di Varese: i dati comune per comune

La campagna vaccinale in provincia di Varese supera una nuova cifra tonda: quella del 60% della popolazione (considerando anche le fasce di età escluse dalla vaccinazione) che ha ricevuto la somministrazione di entrambe le dosi, ovvero 541.789 persone mentre i cittadini del Varesotto coperti con almeno una dose di vaccino sono 652.083, ovvero poco più del 74%. Questi numeri, rapportati al target previsto, ci dicono che ad oggi hanno aderito alla vaccinazione l’85,5% di tutti gli over 12 residenti in provincia.

Questi dati sono forniti quotidianamente da Regione Lombardia e archiviati nel grafico rappresentato qui sopra che Varesenews sta aggiornando dall’inizio della campagna vaccinale.

Gli stessi dati che ci dicono che attualmente le somministrazioni viaggiano a ritmi più bassi di quelli che abbiamo visto nella prima fase dell’estate: se per alcune settimane si era toccata una media di quasi 10mila inoculazioni al giorno oggi siamo ad una media di 3-4mila.

Anche la distribuzione geografica dell’adesione alla campagna vaccinale è variabile con una percentuale più bassa nei paesi a nord della provincia ed in particolare nella zona del Luinese e delle aree di confine. Ecco tutti i dati comune per comune.