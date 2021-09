Due morti sul lavoro a Milano congelati dall’azoto liquido

Morti investiti dall’azoto liquido che stavano maneggiando in un deposito dell’Humanitas, a Pieve Emanuele, Sud Milano.

Un infortunio sul lavoro che non ha lasciato scampo a due operai di 42 e 46 anni ( S. J. e Z. E. le iniziali) che hanno perso la vita colpiti dagli effetti dal liquido che fa precipitare la temperatura e non lascia scampo.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di martedì quando i due sono stati trovati incoscienti all’interno della struttura: dalle prime informazioni le vittime, di una ditta esterna, sono arrivati nei pressi della struttura ospedaliera con un furgone per il trasporto del liquido criogenico.

Sul posto è stato inviato un elicottero, due automediche con ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Le cause e la precisa dinamica sono in via di accertamento: sul caso indaga la Procura di Milano e il fascicolo verrà aperto per l’ipotesi di omicidio colposo. Sul posto la squadra di polizia giudiziaria e l’Ats.