Due studenti del Don Milani di Tradate a Expo Dubai per parlare di clima e città del futuro

Ci saranno anche due ragazzi dell’istituto Don Milani di Tradate tra i “magnifici dieci”, gli studenti italiani che mercoledì 29 settembre voleranno negli Emirati Arabi per rappresentare la scuola italiana a Expo Dubai.

L’esposizione universale, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso ma è stata rinviata a causa della pandemia, si terrà dal 1º ottobre al 31 marzo 2022.

Il tema previsto per l’Esposizione è Connecting minds, creating the future (collegare le menti, creare il futuro) e uno dei temi centrali non poteva che essere l’emergenza climatica. Ed è proprio su questo tema si concentra l’attività che i due giovani tradatesi insieme agli altri otto studenti italiani andranno a svolgere nell’ambito del laboratorio School Mode Cop26.

Sviluppato nel Padiglione Italia all’interno della settimana tematica di Expo sul clima e biodiversità, in programma dal 3 al 9 ottobre, School Mode Cop26 è il primo “mode” internazionale sul cambiamento climatico e il futuro delle città, con la partecipazione di studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado, in rappresentanza delle città maggiormente influenzate dagli effetti del cambiamento climatico.

Il mode è un laboratorio challenge-based-learning che ha l’obiettivo di far emergere dagli studenti punti di vista e posizioni comuni su tematiche e sfide complesse di interesse sociale e ambientale, partendo sempre dalla rappresentanza di istanze territoriali.

Lo School Mode Cop26 si articolerà intorno a temi e priorità espresse nel percorso di avvicinamento alla 26° Conferenza delle parti (Cop26) della Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

«L’esperienza che potranno vivere sarà sicuramente una indiscussa possibilità di crescita personale ma anche un’occasione speciale per tutta la scuola italiana – dicono i responsabili del progetto dell’istituto tradatese – Auguriamo quindi ai nostri ragazzi e tutto il gruppo che rappresenterà la scuola italiana a Dubai un sincero in bocca al lupo».

Sarà possibile seguire la loro avventura sui canali social del Ministero dell’Istruzione alle pagine facebook.com/noisiamolescuole e instagram.com/noisiamolescuole destinati al racconto collettivo e diffuso degli istituti scolastici italiani.