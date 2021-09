E3Glide: gli alianti con motore elettrico si sfidano sui cieli di Varese

Sono in quindici, arrivano da tutta Europa (e qualcuno anche da fuori), sono piloti titolati e di grande valore sportivo ma sono pronti a misurarsi con una innovazione che – all’interno del mondo del volo a vela – non manca di sollevare discussioni e di far parlare di sé.

Da oggi, mercoledì 1° settembre, Varese e il suo aeroporto sul lago ospitano la E3Glide, terza edizione di una competizione che vede protagonisti gli alianti (e fino a qui nulla di strano) che possono però utilizzare un piccolo motore elettrico con una elica frontale e batterie sistemate nella fusoliera. L’uso del propulsore è molto limitato ma a suo modo rivoluzionario per una disciplina che si basa sulla capacità dei piloti di sfruttare le “termiche” e di veleggiare generalmente senza alcun ausilio esterno.

«Il nostro aeroclub è sempre stato all’avanguardia fin da quando Gi0rgio e Adele Orsi decisero di spostare questa disciplina da Vergiate a Calcinate del Pesce e a “scorporarla così dalle altre attività dell’aria – ricorda la presidente dell’ACAO, Margherita Acquaderni – Da allora la nostra missione è quella di innovare ed è per questo che siamo un punto di riferimento in Italia e in Europa. Ospitare una gara di questo tipo, va proprio nella direzione della modernità». Ed è un modo di festeggiare i 60 anni di attività dell’ACAO, primo di una serie di appuntamenti che culmineranno con l’intitolazione del tratto di ciclopedonale adiacente all’impianto proprio ad Adele Orsi. Una cerimonia che si terrà il prossimo 18 settembre nel bel mezzo di una due-giorni di celebrazioni.

E3Glide intanto è partita con una prima tappa che porta i concorrenti da Varese ai cieli della Valsassina, sopra la Grigna, verso il Monte Ceneri e poi a Laveno. Da lì sino alla Bergamasca per poi fare ritorno a Calcinate del Pesce: «270 chilometri usando termiche e venti, ma anche 2,5 Kw/h di energia elettrica durante il volo che permettono anche di sviluppare nuove strategie tattiche» garantisce il direttore di gara Aldo Cernezzi che aggiunge: «il dibattito tra i puristi e chi ama questa innovazione è aperto, però la gran parte degli alianti costruiti oggi ha un motore e ormai molti lo hanno elettrico». Ciò, tra l’altro, permetterebbe ai velivoli di decollare in autonomia (non è il caso di E3 Glide), una possibilità che dovrebbe favorire questa disciplina che dipende tutt’ora dagli aerei di traino con quanto ne consegue in termini di rumorosità, costi e strutture.

«Questa manifestazione è una occasione che mette ancora più in luce l’importanza di questa realtà, a cui i varesini sono molto legati e che è un riferimento internazionale per il volo a vela» ha spiegato il sindaco Davide Galimberti in sede di presentazione. E oltre a volere bene all’ACAO, la città e il territorio hanno dimostrato vicinanza anche in questa circostanza: la Camera di Commercio (rappresentata da Fabio Lunghi) sostiene la E3 Glide attraverso la sua Varese Sport Commission, il delegato del Coni Valter Sinapi è l’ideatore della dedica di un tratto di ciclabile ad Adele Orsi mentre un’altra grande realtà si è accostata alla presentazione odierna.

Si tratta della VAMS, il Club di Auto e Moto Storiche di Varese che proprio nel weekend del 60° dell’ACAO organizzerà la “Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori”, la più celebre rievocazione storica del nostro motorismo. Per legare le due realtà, ha spiegato il presidente VAMS Angelo De Giorgi, la gara di regolarità disputerà una serie di prove cronometrate in notturna proprio all’interno dell’aeroporto. Uno scenario particolarmente suggestivo che piacerà anche ai tanti concorrenti internazionali pronti a sfoderare le proprie, meravigliose, vetture d’epoca.