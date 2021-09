Eletto il nuovo consiglio dell’ordine degli architetti di Varese, confermata presidente Elena Brusa Pasquè

Dopo le elezioni, si è ora insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese, che resterà in carica per il quadriennio 2021-2025. Confermata presidente Elena Brusa Pasquè, vicepresidente Francesca De Tomasi.

«Il nuovo Consiglio prende il via in un momento particolarmente interessante per la nostra professione – Spiega la nota dell’ordine – Dopo diciotto mesi di emergenza Covid-19, un periodo di cambiamento epocale, pieno di novità, di sfide e di complessità da gestire, dall’introduzione dei Bonus Fiscali, ai temi dell’efficientamento energetico, dell’edilizia circolare, del BIM, della sostenibilità e della rigenerazione, della cura dell’ambiente e del paesaggio, della qualità dell’architettura e del progetto».

Il nuovo Consiglio «intende ribadire con fermezza il ruolo dell’architetto come figura centrale nelle opere e progetti di trasformazione dello spazio in quanto intellettuale attento ai luoghi, agli ambienti e agli spazi (naturali e urbani) portatore di opera di ingegno, capace di visioni, desideroso di innovazione, conoscitore di cultura e della storia, capace di anticipare i bisogni degli altri per i quali progetta ciò che ancora non c’è».

Il nuovo Consiglio «Porrà attenzione alle tematiche che riguardano le sfide del nuovo millennio per la sopravvivenza del nostro pianeta, i beni culturali, il rispetto del Genius Loci, la pianificazione territoriale e la rigenerazione sostenibile delle città, intendendo continuare il cammino intrapreso in questi anni, anche attraverso eventi, mostre e webinar, concorsi e stimolando le emozioni attraverso gli ospiti illustri che animano il format Thinking Varese, ormai noto da dieci anni in tutta Italia e a livello internazionale».

I membri del nuovo Consiglio «Desiderano infine ringraziare tutti i colleghi che sono venuti a votare, soprattutto quelli che non avevano mai votato e coloro che hanno partecipato alle elezioni, a vari livelli e in modo particolare ringraziano tutti i consiglieri uscenti per il grande impegno profuso in questi quattro anni».

IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Presidente: Arch. Elena Brusa Pasqué

Vicepresidente: Arch. Francesca De Tomasi

Segretario: Arch.Sergio Camisasca

Tesoriere: Arch.Carlo Budelli

Consigliere: Arch.Paola Bassani

Consigliere: Arch.Alessandra Bianchetti

Consigliere: Arch.Giada Bottinelli

Consigliere: Arch.Enzo Cantoni

Consigliere: Arch.Ileana Moretti

Consigliere: Arch.Raffaele Nurra

Consigliere: Arch.Fabio Pevarello

Consigliere: Arch.Sara Pivetta

Consigliere: Arch.Federica Speroni

Consigliere: Arch.Alessandro Vanoni

Consigliere: Arch. Junior Zaira Elisabeth Tello Toapanta