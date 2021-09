Elezioni 2021: ecco i candidati di Civico 2030, la novità nella campagna elettorale di Caronno Pertusella

Al fianco del sindaco uscente Marco Giudici, insieme a Partito Democratico e Unione di Centrosinistra, a Caronno Pertusella ci sarà anche la lista “Civico 2030”.

La capolista è Giulia Martignoni, 25 anni, laureata in Relazioni Internazionali al triennio all’Università degli Studi di Milano e poi specializzata in Cattolica in Ricerca Sociale e Comunicazione Politica con una tesi centrata sullo sviluppo sostenibile alla luce del Covid-19, grazie alla quale ha vinto il Premio Socialis 2020.

«Il nome della lista fa riferimento all’Agenda 2030, che è l’indirizzo, la meta, la destinazione di tutti noi, definisce gli obiettivi ai quali dobbiamo guardare, è una chiamata a tutti a partecipare, cittadini, comuni, enti. I target e gli obiettivi da seguire sono applicabili anche in un Comune: alcuni esempi che possono essere declinati in un territorio come il nostro sono la riduzione degli incidenti stradali, per cui anche un Comune può intervenire, l’istruzione di qualità, da raggiungere con progetti con le scuole non solo per i bambini, ma per tutti, attraverso eventi e dibattiti, facendo cultura; l’eliminazione di discriminazioni, da ottenere facendo prevenzione ed educazione – spiega Martignoni -. Civico 2030 porta nel suo nome la meta, e nel logo ha una casa, un civico appunto, un luogo dove confrontarsi e parlare di questi temi, di sostenibilità ambientale, sociale, economica, seguendo le tre P dell’Agenda 2030: prosperità, pianeta, persone. Vogliamo “svecchiare” un po’ la classe amministrativa, portando aria nuova, progetti e idee che nascono dai giovani, oltre a far sentire più vicini i cittadini alla cosa pubblica con una comunicazione mirata e funzionale. La nostra azione politica sarà in linea con l’Agenda 2030, collegando i punti del programma agli obiettivi di sostenibilità».

I NOMI PRESENTI NELLA LISTA CIVICO 2030

Giulia Martignoni

Martina Romanó

Alessia Pezzini

Daniele Rosara

Elena Bienati

Emanuele Scotti

Fausto Voce

Francesco Coscarella

Giacomo Casartelli

Marco Noto

Marina Ceriani

Caterina Notorio

Antonino Cannizzo

