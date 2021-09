Elezioni 2021, Lista indipendente per Vergiate schiera Sarah Carlini

Saranno quattro i candidati sindaco a contendersi la fascia da primo cittadino a Vergiate. Lista indipendente Carlini per Vergiate rompe gli indugi e si schiera in vista delle elezioni del 3-4 ottobre. Il gruppo composto da candidati slegati dai partiti dovrà vedersela con le altre tre liste in corsa: la squadra del vicesindaco uscente Uniti per Vergiate, il centrodestra di Insieme per Vergiate, e i civici di Vergiate 2030.

Candidati nel 2016 sotto il simbolo di “Obiettivo in comune”, i membri di Lista indipendente si presenteranno alle prossime elezioni nuovamente come gruppo civico, senza legami con alcun partito politico e forti di cinque anni di attività amministrativa tra i banchi della minoranza. «Una squadra di persone indipendenti – spiega la candidata sindaco Sarah Carlini – mai schierate politicamente, una lista pulita che porta le proprie idee al servizio del paese».

40 anni, residente a Cimbro, per professione consulente finanziaria: Sarah Carlini alle elezioni del 2016 è stata la donna che ha ricevuto il maggior numero di preferenze tra la minoranza. Carlini ha fatto parte del comitato di redazione del giornale di Vergiate e del comitato di gestione della Scuola dell’infanzia Gianni Rodari, oltre a essere da tempo membro del Comitato genitori sia di Cimbro che di Vergiate.

«Insieme a tanti cittadini – commenta Carlini – siamo stufi di essere amministrati secondo certe solite modalità. Negli ultimi anni il nostro gruppo ha continuato a lavorare, raccogliendo esigenze, necessità e problematiche dei cittadini del centro e delle frazioni. Abbiamo quindi deciso di rimetterci in gioco per portare nuove idee su Vergiate».

«Cinque anni di attività amministrativa – affermano i candidati di Lista indipendente – ci hanno fatto capire che per migliorare dobbiamo partire dall’ascolto dei cittadini e dalla valorizzazione di pensieri, opinioni e punti di vista di tutti coloro che abitano e vivono il paese. Il programma che proponiamo nasce proprio dall’incontro con tanti cittadini, che ci hanno manifestato la loro esigenza di vivere in un Paese più sicuro, più pulito, più organizzato e a misura d’uomo».

I candidati

A sostenere la candidatura a sindaco di Sarah Carlini saranno: Eddy Arziliero, Erika Biondo, Fabiana Borghin, Antonio Capalbo, Paolo Caprioli, Cristiano Dall’Oglio, Nevio Favalli, Valentina Privitera, Roberta Rossi e Francesca Tomaino.

Il programma

Tra i tanti punti del programma, Lista indipendente pone particolare attenzione al miglioramento della sicurezza, attraverso maggiore coordinamento tra Polizia locale, forze dell’ordine e cittadini, oltre al potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Riguardo la gestione del territorio e dell’ambiente, il gruppo propone una serie di punti guidati da alcuni principi essenziali: tutelare l’ambiente e il caratteristico paesaggio forestale e lacuale, promuovere il territorio, creare spazi di vita e di lavoro e preservare le risorse per le generazioni future.

Sul lato lavori pubblici, Lista indipendente spinge per interventi relativi soprattutto alla viabilità, in modo da rendere le strade più trafficate sicure anche per chi si sposta a piedi o in bicicletta. Lo sviluppo della mobilità dolce diventa anche un modo per riqualificare i percorsi boschivi. Centrale nel progetto di Lista indipendente anche la valorizzazione delle piazze e dei luoghi storici del paese, da pianificare insieme agli abitanti in occasione di incontri pubblici dedicati.

Punti importanti anche la valorizzazione delle realtà commerciali e produttive, del valore dei giovani e delle realtà associative, del ruolo chiave della cultura, dell’istruzione e dello sport, nonché dell’aiuto e sostegno alle fasce più deboli: anziani, disabili, disoccupati e famiglie numerose. Il tutto in un’ottica di trasparenza attraverso una comunicazione istituzionale efficiente e più digitale.