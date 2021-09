Elezioni a Cislago, gli appuntamenti del 24, 25 e 26 settembre con le quattro liste in lizza

Ultimo fine settimana di campagna elettorale a Cislago in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Diversi gli appuntamenti organizzati dai quattro candidati in lizza, per far conoscere agli elettori programmi e lista elettorale.

Si parte la mattina di venerdì 24 settembre dal mercato cittadino, dove tutti i candidati sindaco saranno presenti con un banchetto informativo.

Sabato 25 settembre sono previsti incontri in diversi punti del paese: Uniamo Cislago con il candidato Luciano Lista sarà presente dalle 17:00 alle 19:00 alla frazione Massina. Il candidato di IES – Impegno e Serietà Stefano Calegari sarà in via Ungaretti dalle 16:00 alle 18:00.

La candidata sindaca di Cislago in Comune Debora Pacchioni sarà presente con un gazebo informativo all’angolo tra via Nobile e via del Popolo dalle 15:30 alle 18:30, mentre il candidato Gian Luigi Cartabia presenterà i membri della lista Cartabia Sindaco al Parco Castelbarco dalle 13:30 alle 19:00.

Domenica 26 settembre i cittadini potranno trovare il gazebo di Uniamo Cislago al Parco Castelbarco per la presentazione ufficiale della lista e in piazza Enrico Toti i gazebo delle liste IES – Impegno e Serietà, Cislago in Comune e Cartabia Sindaco.

Domenica mattina la lista Cislago in Comune sarà presente alla Massina con uno stand informativo.