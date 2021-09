Elezioni a Busto Arsizio: 6 candidati sindaci e oltre 270 consiglieri

Alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre la corsa per la carica di Sindaco sarà a 6. Per uno dei posti da consigliere nella Sala Esagonale di Palazzo Gilardoni invece i candidati sono oltre 270.

Nella corsa per la fascia tricolore c’è il sindaco uscente, Emanuele Antonelli, che punta ad un secondo mandato. A sostenerlo ci sono quattro liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia-Idee in Comune-Noi con l’Italia, Antonelli Sindaco e Lega. Il centrosinistra invece schiera Maurizio Maggioni che ha alle spalle Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Progetto in comune. C’è poi l’ex sindaco Gigi Farioli che, dopo la rottura con il centrodestra, corre nuovamente per la fascia tricolore contando sul sostegno di due liste: Forza Busto – Civici Liberali e Popolari, Riformisti – Lavoriamo insieme per Busto.

Gli altri tre candidati corrono supportati da una sola lista civica. C’è il consigliere comunale uscente e candidato sindaco del centrosinistra di 5 anni fa, Gianluca Castiglioni, che questa volta corre da solo con il sostegno di Busto Al Centro, c’è l’ex senatrice Laura Bignami che viene candidata dal Movimento per Busto e c’è Chiara Guzzo sostenuta da La sinistra chiara per Busto.

E se questi sono i nomi dei candidati sindaci, l’elenco degli aspiranti consiglieri comunali è molto più lungo. Sono infatti in 274 ad aspirare ad uno dei 24 seggi a Palazzo Gilardoni. Qui nel nostro speciale elettorale trovate tutti i nomi e i simboli delle elezioni 2021 a Busto Arsizio. Tutte le news, i programmi e le interviste sono disponibili cliccando qui.