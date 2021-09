“Come eravamo”, a Varano Borghi la mostra per scoprire l’Italia dei nostri nonni

Una mostra a Varano Borghi per scoprire “Come eravamo”. In occasione della festa patronale, il Comune di Varano Borghi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alla Commissione cultura, inaugura domenica 26 settembre alle 11.15 in sala polivalente una mostra dedicata alle testimonianze che raccontano come il nostro Paese appariva nella prima metà del secolo scorso.

Un viaggio da percorrere attraverso oggetti e giornali dedicati al mondo femminile e all’infanzia, ma anche periodici e quotidiani di stampa locale e nazionale come la Domenica del Corriere magistralmente illustrata dal famosissimo Achille Beltrame. La mostra vede la partecipazione anche di un abile tipografo, per spiegare ai visitatori con la sua strumentazione i metodi di stampa dell’epoca, dalla monotype alla linotype.

La mostra, dopo l’inaugurazione di domenica 26 settembre, è aperta da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; e domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

Anche la Pro loco partecipa alle iniziative della festa con due serate di “Musica in piazza” sabato 25 e domenica 26 e con la cerimonia di messa a dimora di un esemplare di paulownia – come simbolo di rinascita e speranza – domenica alle 11.30 nel giardino di piazza 2 Giugno. Altri esemplari saranno piantati in luoghi significativi tra cui i giardini delle scuole e i parchi pubblici del paese.