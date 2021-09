Errori nelle nomine: da rifare l’assegnazione delle cattedre nelle scuole varesine

Era tutto fatto. Ma qualcosa è andato storto e oggi, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni scolastiche, si riapre la partita delle nomine per i docenti a tempo determinato.

Fino a pochi giorni fa, c’era grande ottimismo all’Ufficio scolastico varesino per i risultati ottenuti, anche grazie al personale che aveva lavorato intensamente nel mese di agosto: « Tutto a posto con almeno un mese di anticipo» aveva commentato il dirigente Giuseppe Carcano.

Ma l’errore si annidava in quegli elenchi e, una volta emerso, sta provocando a caduta molti scossoni tra i professori che già si sentivano a posto: « L’ufficio scolastico di Varese – ci scrive una docente tra quelle nominate – ha pubblicato un bollettino con cui informa tutti i docenti, che hanno già preso servizio in data 3/09/2021 , che le nomine ricevute sono state, di fatto, cancellate e che dovranno attendere la nuova ripubblicazione con le nuove nomine!!!!

Vorrei dare voce a quanti come me hanno e stanno subendo una situazione al quanto paradossale! Centinaia di docenti, come me, hanno firmato la presa di servizio con la certezza e sicurezza di lavorare per tutto l’anno scolastico.

Dopo quattro giorni, per errori di punteggi e appartenenza di fasce , tolgono le certezze acquisite dalla firma . Gravissimo , a parer mio, che la firma di presa servizio non abbia più validità legale !

Mi domando , errare è umano certo, ma quest’anno le nomine sono state affidate a un algoritmo che ha voluto il MIUr con non pochi disagi e pasticci inenarrabili! L’USP di Varese pubblica con continue rettifiche successive e correzioni … forse sarebbe stato opportuno e saggio , prima di procedere alle nomine , rivedere e correggere manualmente i refusi e poi procedere alle nomine! Metto in evidenza che lo scorrimento della nuova graduatoria porterà nuovi scompigli con la possibilità di perdere la cattedra , e per alcuni docenti, di non lavorare più…oppure , se andrà bene, di avere la cattedra ma in altra sede rispetto a quella assegnata nella prima nomina.

A oggi sono e siamo tutti in ansia … questa è la situazione , assai diversa da come è stata da voi descritta».

Il dottor Carcano ammette il problema ma invita a non enfatizzare: « Abbiamo effettivamente emesso la nota in modo tale che tutti i nominati verifichino i cambiamenti. Con le correzioni dobbiamo fare qualche variazioni. Ma si tratta di casi limitati. Ci saranno nuove opportunità, anche a fronte delle centinaia di rinunce che abbiamo dovuto registrare in questi ultimi giorni. Sono fiducioso che l’avvio della scuola avverrà con le cattedre quasi tutte coperte. Magari resteranno ancora da effettuare delle nomine, ma nulla in confronto ai tempi a cui eravamo abituati anni fa. Qualche docente si vedrà trasferire, qualcuno rimarrà senza nomina mentre altri saranno inseriti. Ma credo che tutti otterranno la cattedra soprattutto alla luce delle rinunce.

Nella scuola primaria completeremo le convocazioni entro fine settimana e poi passeremo gli elenchi alle scuole. Un ritardo che avremmo voluto evitare, ma si tratterà di pochi giorni.

Domani nomineremo 52 docenti di ruolo dell’area scientifica delle medie. Arrivano dalla graduatoria del concorso veloce STEM. Settimana prossima faremo le nomine per le superiori».