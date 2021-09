Eurobirdwatch il 3 ottobre nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Il 3 ottobre torna l’Eurobirdwatch, l’evento internazionale dedicato al birdwatching per divertirsi e partecipare al più grande censimento degli uccelli selvatici in Europa.

L’oasi Lipu della Palude Brabbia aderisce anche quest’anno all’iniziativa con due visite guidate domenica 3 ottobre alle 9 e alle 14.30 per raggiungere la torretta di osservazione e scoprire assieme ai volontari l’avifauna presente nel periodo migratorio in oasi.

Con un pizzico di fortuna lungo il percorso nell’area protetta sarà possibile fare qualche affascinante osservazione, come quella del falco pescatore o del piccolo e coloratissimo martin pescatore.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it.

Donazione prevista per partecipare: 5€ adulti, 3€ bambini (evento consigliato dai 9 anni) e soci Lipu.

Si consigliano scarponcini e binocolo.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.