Eventi per bambini nel weekend dal 24 al 26 settembre tra Varese e provincia

Soleggiato nelle giornate di venerdì e sabato, bagnato di pioggia nella giornata di domenica, questo primo fine settimana di autunno dal 24 al 26 settembre propone ai bambini e alle loro famiglie piccoli e grandi eventi da vivere insieme, genitori e figli, per ascoltare nuove storie, imparare nuove abilità, scoprire e riscoprire ville e giardini.

Questo è anche il fine settimana in cui si celebra la Giornata del Verde Pulito – Puliamo il mondo 2021, con tantissimi eventi in diversi comuni e parchi lombardi (qui tutti gli eventi): anche i bambini possono dare il loro prezioso contributo alla cura dell’ambiente.

SPETTACOLI

Varese: sabato 25 e domenica 26 settembre nel parco di Villa Baragiola, a Masnago, c’è “Alberi maestri kids”, una performance itinerante, esperienziale ed immersiva creata da Campsirago residenza, alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante e dei loro dialoghi. L’evento è a partecipazione gratuita, ma con prenotazione, parte del Festival Nature Urbane > Leggi di più

Varese: domenica 26 settembre il parco di Villa Mirabello per il Festival Nature Urbane, ospita lo spettacolo Tarzan ragazzo selvaggio di Francesco Niccolini e Luigi d’Elia, uno spettacolo per immergersi nella foresta tra le luci e le ombre della natura. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria > Scopri di più

Castellanza: la giornata di Puliamo il mondo al Parco Alto Milanese culmina in un pomeriggio dedicato ai bambini alla Baitina con lo Spettacolo itinerante “A fior di Pelle – una saga famigliare anfibia a cura di Teatro nel Bosco – attività di laboratorio creativo sul riuso e riciclo ed una merenda per i partecipanti all’iniziativa > Scopri di più

Besozzo: domenica pomeriggio, in occasione della Happy green Sunday promossa dal Comune negli spazi dell’ex copertificio Sonnino, per i bambini andrà in scena ì lo spettacolo “Il Principe ranocchio” della Compagnia Roggero > L’iniziativa

Maccagno: domenica pomeriggio all’Auditorium di via Valsecchi alle 16.15 è di scena Le storie di Oz, spettacolo di Mario Villani per bambini dai 4 anni. Ingresso gratuito ma con prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure 338 7547484

Varese: al Cinema Teatro Nuovo torna CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 che propone alle famiglie 8 film di animazione tra i migliori degli ultimi 2 anni. Si parte il 26 settembre con “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” > Qui tutta la rassegna

LABORATORI

Busto Arsizio: tornano le famiglie a Palazzo Marliani Cicogna sabato pomeriggio per il laboratorio sul tema dell’inclusione “Mi chiamano Rosso”, promosso in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2021 > Leggi di più

Vergiate: la Biblioteca civica propone per sabato una speciale mattinata di letture e laboratorio con Paolo Colombo tra libri da leggere e da scrivere con “Guardare intorno”, sul rapporto tra uomo e natura > Qui tutte le informazioni

Varese: i laboratori di Mani Maestre tornano in vetta al Sacro Monte domenica con tre diverse attività proposte dagli artigiani a grandi e piccini per creare originali capolavori > Scopri di più

Casalzuigno: nel pomeriggio di domenica 26 settembre bambini potranno conoscere la storia di Villa Della Porta Bozzolo e le idee di chi vi ha vissuto con un laboratorio che parte dal magnifico albo illustrato “A che pensi?” di Laurent Moreau da sfogliare in giardino e prosegue con una visita speciale ai ritratti nelle sale della Villa > Come partecipare

Gornate Olona: appuntamento al Monastero Sabato e domenica per “Herbarium”, un piccolo festival fatto di escursioni, speciali visite guidate e laboratori artistici per grandi e piccini dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali tra credenze popolari, tradizioni e scienza > Tutti i dettagli

Baveno: tre giorni di golosità sono in programma nel weekend Chocomoments. Cooking show, lezioni di cioccolato e laboratori per bambini Chocobaby > Leggi l’articolo

GIOCHI E SPORT

Lonate Ceppino: domenica 26 settembre alle 15 al campo di via Avis l’evento conclusivo del progetto di inclusione “CorRete… Senti che goal” con il campione mondiale paraolimpico di sci Daniele Cassioli, gare, giochi e percorsi sportivi per grandi e piccini > Scopri di più

Varese: la EcoRun è anche per i bambini, cui sono dedicati una serie di attività nella giornata di domenica al Parco Gioia di Villa Mylius, dove Amnesty international pianterà un albero per ricordare i diritti dei bambini > La manifestazione

ESCURSIONI

Tradate: un pomeriggio di porte aperte domenica al Centro Didattico del Parco Pineta e all’Osservatorio Scientifico per esplorare sentieri e giochi in natura dalle ore 14.30

Taino-Angera: sabato 25 settembre alle ore 14 è prevista una passeggiata “Lungo un filo di seta”, dal museo di Taino a Barzola. Uno speciale itinerario esperienziale per inaugurare sito n. 57 del Museo Diffuso di Angera, cascina storica dove un tempo si produceva la seta che C’è un filo che collega Angera e la sua frazione di Barzola con il Comune di Taino. Si tratta di un filo…di seta! Leggi qui

Saltrio: una gita a Saltrio fra cave e trekking, alla scoperta dei luoghi dove abitavano i dinosauri

Una camminata facile che ci permette di viaggiare nel tempo fra dinosauri, cave e le tracce della prima guerra mondiale > Scopri di più

STORIE

Gavirate: sabato pomeriggio la Biblioteca civica ospita nel suo giardino Giuditta Campello e Claudio Cornelli perché raccontino in musica ai bambini le loro Storie Suonate > L’iniziativa

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta la scelta è caduta su un romanzo per ragazzi e un illustrato per i più piccoli che hanno un comun denominatore nella passione per i cavalli > Scopri di più

Arte e bambini : sono nove le favole illustrate da grandi opere della storia dell’arte inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardale

MAMMA E PAPA’

Contributi: c’è tempo sino al 30 settembre per richiedere gli arretrati dal 1^ luglio 2021 per il nuovo Assegno temporaneo per i figli minori. Come contattare l’Inps in caso di ritardi e domande bloccate “in fase istruttoria” > Leggi l’articolo

PER TUTTI > Tra cultura e natura, diverse escursioni, feste e musica per tutti i gusti in questo fine settimana settembrino > Cosa fare nel weekend