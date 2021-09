Favaron: “Il cavalcavia Marchetti di Sesto Calende ristrutturato grazie a finanziamenti regionali e statali”

L’amministrazione di Sesto Calende comunica che i costi per i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia Marchetti sono stati coperti interamente da finanziamenti statali e regionali.

«A seguito – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici di Sesto Calende Edoardo Favaron – di una richiesta formulata a settembre 2019 dall’Ufficio tecnico al Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della finanza locale, ha ottenuto un consistente finanziamento sul fondo della legge 145/2018 per la messa in scurezza di edifici e territorio».

«Il finanziamento – aggiunge l’assessore – era stato chiesto per la messa in sicurezza del cavalcavia Marchetti e a questo importante risultato finanziario per 800.000 euro di contributo concesso dallo Stato, si somma un contributo di 400.000 euro di Regione Lombardia, già ottenuto per lo stesso scopo. Possiamo ora dire con certezza che i fondi necessari per questo importante intervento sul cavalcavia sestese sono interamente a carico di enti sovraordinati e che la nostra comunità potrà beneficiare di questa intensa attività volta alla ricerca di finanziamenti».