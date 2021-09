FDI torna all’attacco a Caronno Pertusella: “Chiesa della Purificazione, è stata fatta la domanda alla Soprintendenza?”

Nota del segretario cittadino di Fratelli d’Italia in merito alla situazione del campanile dello stabile di via Adua

Faccio nuovamente appello al signor sindaco di Caronno Pertusella circa il problema del campanile della chiesa della purificazione.

Chiedo gentilmente una risposta celere circa l’avvenuta richiesta alla soprintendenza ai beni culturali e la data di tale.

Come ben sa, in quanto primo cittadino, il problema purtroppo non si risolve solo dando spiegazioni ai cittadini e alle forze politiche d’opposizione ma anche cercando nonostante le difficoltà presenti, di andar fino in fondo per risolvere il problema definitivamente.

Sono anni e anni che il campanile della chiesa crea e continua a costituire spinose situazioni, forti miasmi invadono la zona e ciò non permette neppure lo svolgere delle funzioni religiose.

I gentili volontari che si occupano della zona sacra non possono più sopportare tale contesto, ogni giorno si trovano costretti a raccogliere guano e non è rarità assolutamente trovare carcasse di volatili… non è perciò una situazione sostenibile.

In virtù di quanto sopracitato come forza politica chiedo gentilmente al primo cittadino la sua dedizione a seguire la procedura con la soprintendenza o come ha già promesso e non ha ancora messo in pratica, la pulizia della zona interessata.

Preciso che se dovesse optare per l’ultima scelta, è opportuno svolgere delle pulizie periodiche della zona interessata.

Ringrazio la signora volontaria che ha provveduto nuovamente alla pulizia dell’atrio del campanile, ma specifico che tale opera assistenziale non può continuare.

Spero che queste righe siano finalmente volte alla risoluzione del problema, non vorremmo continuare a discutere nuovamente di queste situazioni

Certo che finalmente possa comprendere.

Andrea Alfonsi

Segretario Fdi Caronno Pertusella