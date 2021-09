Una Fiat 1100 in trionfo nella 30a Varese Campo dei Fiori

Le fortissime piogge che si sono abbattute sul Varesotto non hanno fermato la settantina di vetture d’epoca impegnate, per tutto il fine settimana, nella 30a edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori, la rievocazione storica più attesa e importante dell’automobilismo “d’annata” di casa nostra.

Galleria fotografica La 30a edizione della Coppa dei Tre Laghi - Varese Campo dei Fiori 4 di 33

Certo, il nubifragio ha costretto gli organizzatori della VAMS a tagliare due tratti del percorso domenicale, quelli tra Bedero e Mondonico e quello tra Ganna e Ghirla, ma “l’impianto” complessivo della manifestazione ha retto, permettendo agli equipaggi impegnati nella gara di regolarità hanno portato a termine ben 60 prove cronometrate. Quelle che hanno incoronato campioni i milanesi Mauro Bonfante e Cinzia Bruno, marito e moglie milanesi che hanno già calcato il podio della “Varese Campo dei Fiori” (primo nel 2019 per la classifica dei crono elettronici) e che hanno conquistato il successo assoluto con una Fiat 1100-103 del Veteran Car Club di Como.

Bonfante e Bruno hanno concluso la loro gara con un totale di 280,80 penalità, un vantaggio netto rispetto ai secondi classificati, i varesini Roberto Boracco e Angela Bossi che venerdì sera hanno vinto il Memorial Bellardi a bordo della Autobianchi A112 del 1972. Ridotto il margine sui terzi classificati, i giovani fratelli varesini Matteo e Arianna Lozza che hanno condotto sul podio una Lancia Aprilia del 1938. Altri equipaggi della nostra provincia hanno completato la top 5: quarto il gallaratese Enrico Falcetta (Alfa Romeo Spider ’76), quinto Maurizio Magnoni di Golasecca su Triumph Tr3 del ’60.

Tra gli specialisti del cronometraggio meccanico, i vincitori sono arrivati da Roma: si tratta di Silvio e Giorgia Trombetta (padre e figlia) su un Maggiolino Volkswagen del 1961. I campioni uscenti Enrico e Ilaria Bassani si sono classificati secondi su una Giulietta Spider, traditi da un errore sotto la pioggia a Luino; podio completato infine da altri due laziali, Alberto Pirri e Annalisa Ciatti di Rieti su Triumph Spitfire4.

Enrico e Ilaria Bassani però non sono usciti a mani vuote dalla Varese Campo dei Fiori: sabato sera è toccato a loro vincere il match race (sfide uno contro uno a eliminazione diretta) disputato sul breve circuito nel pieno centro di Varese. Secondi i cugini sommesi Sergio Zambellini e Patrizia Passarotti con Triumph TR3, mentre con gli elettronici Giulio Massara e Giovanni Adorni (Fulvia Coupé) hanno preceduto i cardanesi Pier Guenzi con Gianluca Caimi su Vw Maggiolino.

A margine della rievocazione storica, ha riscosso grande successo anche l’esposizione dei 25 gioielli motociclistici “made in Varese” realizzata in piazza Montegrappa dal network Varese-Terra di Moto in collaborazione con VAMS: bolidi storici in rappresentanza dei marchi che hanno fatto grande la nostra provincia su due ruote tra gli anni Venti del secolo scorso ai Duemila.

CLASSIFICHE XXX COPPA DEI TRE LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI

TROFEO PAGLINI – CRONO ELETTRONICI: 1.Bonfante-Bruno (Fiat 1100) 280; 2.Boracco-Bossi (A 112) 409; 3. Lozza Matteo e Arianna (Lancia Aprilia) 448.

TROFEO OPENJOBMETIS – CRONO MECCANICI: 1. Trombetta Silvio e Giorgia (Vw Maggiolino) 1584; 2.Bassani Enrico e Ilaria (Giulietta Spider) 1706; 3.Pirri-Ciatti (Triumph Stipfire.

COPPA PAGLINI – Match Race crono elettronici: 1.Massara-Adorni (Lancia Fulvia Coupé); 2.Guenzi-Caimi (Vw Maggiolino); 3.Nardiello-Grassi (Fiat 508).

COPPA PREALPINA – Match Race crono meccanici: 1.Bassani Enrico e Ilaria (Alfa Giulietta spieder); 2.Zambellini-Passarotti (Triumph Tr3); 3.Grutta D’Auria-Glorioso (Lancia Fulvia Coupé).

TROFEO SAMAR PER SCUDERIE – Crono Elettronici: 1.Vams Squadra Corse 1450; 2.Veteran Car Como 2084; 3. Team Eberhard 4788.

TROFEO MILITARI: 1.Buraccini-Parolin (Alfa Romeo Ar51 “Matta”) 16932; 2.Comola Giulia e Paolo (Puch 230 Mercedes) 26511; 3. Serracino-Mariani (Fiat 130 Berlina) 27168.

COPPA COVERCAR – Memorial Bellardi – Meccanici: 1.Pirri 593; 2.Facchinetti 893; 3.Bassani 1162.

COPPA MY COLOR – Bellardi Elettronici: 1.Boracco 225; 2.Lozza Matteo 339; 3.Ginevra 363.

Auto non Asi

Elettronici: 1.Mazzalupi 1347; 2.Guenzi 3147; 3.Saresini 3390.

Meccanici: 1.Caimi Paolo 8196; 2.Costante 9789; 3.Uboldi 15198.