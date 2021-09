I figli iniziano la scuola? Openjobetis dà la mattina libera ai dipendenti

La prima campanella di scuola è un’emozione che non si dimentica. Proprio per questo motivo Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, ha dato ai propri dipendenti che hanno un figlio remigino la possibilità di dedicare una mattinata all’avviamento del suo percorso scolastico.

I lavoratori possono così accompagnare con serenità il proprio figlio nel giorno in cui inizia la scuola primaria. Un’opportunità per tutti i dipendenti del gruppo e che quindi cadrà in un giorno diverso a seconda della Regione di residenza del dipendente, coincidendo con l’inizio delle lezioni: si parte dalla Lombardia e dalla maggior parte delle altre Regioni, dove le scuole elementari riapriranno il 13 settembre, fino alla Calabria e alla Puglia, dove invece si tornerà sui banchi il 20 settembre.

La conciliazione tra la vita lavorativa e la propria famiglia è diventata una caratteristica imprescindibile per la felicità e il benessere del lavoratore. Proprio per questo, il gesto promosso dall’Agenzia per il Lavoro prevede, fin dal 2015, questa possibilità. I numeri evidenziano un grande apprezzamento dell’iniziativa di welfare aziendale: in questi 6 anni, sono stati oltre 150 i dipendenti di Openjobmetis che hanno usufruito del benefit.

«Anche quest’anno vogliamo che i nostri dipendenti possano condividere le emozioni del primo giorno di scuola del proprio figlio –ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Openjobmetis, Rosario Rasizza-. Questo è anche un modo per dire grazie ai nostri quasi 800 dipendenti, che ogni giorno contribuiscono a far crescere la nostra realtà. La conciliazione della vita lavorativa con le esigenze famigliari e l’attenzione ai bisogni delle persone non fanno bene solo ai lavoratori, ma all’azienda stessa».