Fine settimana di incontri elettorali a Caronno Pertusella

Fine settimana di incontri elettorali per le liste impegnate nell’ultima settimana di campagna elettorale a Caronno Pertusella. La pioggia di domenica 26 settembre ha solo limitato gli eventi organizzati.

Gazebo e incontri sabato con gli aspiranti consiglieri delle liste che sostengono Marco Giudici: in in piazza Vittorio Veneto si è tenuta la presentazione della lista Civico 2030, la nuova lista civica a sostegno della candidatura di Marco Giudici che ha portato una ventata di novità all’interno del programma elettorale e che propone di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili, la prima associazione a livello nazionale che misurerà la coerenza delle politiche territoriali con il principio di sviluppo sostenibile, favorendo il percorso verso i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Incontro con il senatore leghista Stefano Candiani per la coalizione che sostiene Valter Galli: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Cittadina si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto venerdì pomeriggio, con un incontro che ha voluto essere anche un segno di attenzione nei confronti dei gestori del bar Doppio Zero, coinvolti nell’incendio di un gazebo nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 settembre.

Antonio Persiano e la lista civica che lo appoggia, Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, ha organizzato un gazebo itinerante sabato 25 e domenica 26 settembre nei luoghi storici della propaganda e nei luoghi meno convenzionali: sabato tappe in via Verdi davanti alla Scuola Montessori e in via Verdi angolo via Vivaldi, poi piazza Sandro Pertini e a seguire in via Adua presso la Chiesa della Purificazione; domenica in via Monte Bisbino parcheggio presso il civico 161 e al parcheggio del Supermercato Tigros, poi in piazza Vittorio Veneto e chiusura al Parco Salvo D’Acquisto.

