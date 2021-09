Raccolte 7000 firme in provincia di Varese per il referendum sull’eutanasia legale

“I numeri delle firme raccolte in Italia ad oggi toccano i 950 mila, ma sono sempre in aggiornamento – ha affermato Michael Muscolino, coordinatore dell’associazione Luca Coscioni, questa mattina al gazebo di Volt e Varese Radicale in Piazza XX settembre a Varese -. 300 mila online e 600 mila ai tavoli. La Lombardia è arrivata a 100mila firme. Varese e Provincia in particolare ne hanno raccolte 7000″.

E prosegue: «Noi attivisti del nucleo associazione “Luca Coscioni” ci siamo mossi in tutto il territorio della provincia: in particolare Varese città, Luino, Laveno Mombello, Lavena Ponte Tresa e Cerro, dove abbiamo raccolto 1300 firme. Non solo da cittadini ma anche e soprattutto da turisti del milanese, nell’ultima settimana di luglio e agosto».

La raccolta firme durerà fino al 30 settembre in tutta la provincia.

«È importante stabilire la presenza sul territorio e la valenza politica di questo gesto – conclude Muscolino – La cosa importante non è tanto raggiungere il quorum, quanto spronare la politica a livello Nazionale e locale a interessarsi di più e più seriamente. Oltre che Rendere la cittadinanza più informata ed edotta su quelli che sono i temi del fine vita»

Il Comune di Varese è stato il primo comune dell’Italia del nord per deposito di biotestamento nel rapporto tra testamenti depositati e abitanti nel 2018.

La Socrem di Varese tiene uno sportello per testamento biologico ogni lunedì dalle 15 alle 17 in via marco i 10. Nel 2021, a Varese, le forze politiche che hanno maggiormente sostenuto l’associazione “Luca Coscioni” sono Varese Radicali e Volt.