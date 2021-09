Fotoamatori a caccia di scatti nella città: torna il Busto Arsizio Photo Contest

Il Busto Arsizio Photo Contest è un Contest Fotografico nato da un’idea di Andreella Photo nel 2018, per proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la promozione del territorio di Busto Arsizio, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura.

L’edizione 2021 si svolgerà sabato 25 e domenica 26 settembre ed è rivolta ai fotoamatori, pronti a scattare e immortalare la città di Busto Arsizio seguendo i 4 temi che saranno svelati alle ore 10 di sabato 25 settembre da Andreella Photo, sia in negozio che sul sito del Contest.

I partecipanti hanno 48 ore per scattare le immagini, seguendo i temi e la loro fantasia, per poi caricare le fotografie sul sito del Contest. Le immagini saranno valutate dalla giuria, composta da tre fotografi professionisti, Roberto Bettini, Giovanni Mereghetti, Filippo De Dionigi e Simone Andreella, ideatore e regista di Dia Sotto Le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali.

Una volta raggiunto il verdetto, i finalisti e i vincitori verranno acclamati e gli scatti verranno esposti poi a Busto Arsizio, mentre tutte le fotografie scattate dai concorrenti saranno comunque visibili sulla Gallery del sito www.bustoarsiziophotocontest.it .

Attualmente a Palazzo Marliani Cicogna è esposta fino a domenica 26 settembre la mostra dell’edizione 2020 del Busto Arsizio Photo Contest, edizione che ha visto le quote rosa vincere in 3 categorie su 4, con un primo posto EX AEQUO nella categoria Giovani-Under 25.

“Siamo stati estremamente soddisfatti dell’edizione 2020, c’è stato molto interesse, entusiasmo e partecipazione sentita in un weekend di fotografia, che lo scorso anno fu l’ultimo di quasi normalità prima delle misure restrittive che purtroppo hanno segnato lo scorso inverno. Siamo stati molto contenti di vedere i fotografi all’opera per le vie e le corti del centro cittadino, mentre immortalavano attimi di vita della nostra città, sempre discreti e rispettosi. Non vediamo l’ora di vedere i partecipanti della nuova edizione 2021 scatenarsi a fotografare questo weekend.” dichiara Lido Andreella di Andreella Photo, l’organizzatore della manifestazione. “La città è pronta a offrirsi, come ogni anno, agli sguardi dei fotografi, grazie alla nuova edizione del ‘Busto Arsizio Photo Contest’, fortunato e creativo format che consente di guardare la città stessa con una “lente” non comune e non scontata, in grado, non solo, di rivelarne una sempre nuova bellezza, ma anche di promuoverne la conoscenza” commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura.

Per iscriversi al Contest, è necessario registrarsi al sito www.bustoarsiziophotocontest.it . L’evento è gratuito, e i pass della manifestazione sono disponibili da Andreella Photo, in Via Carlo Porta 2 a Busto Arsizio.