Fratelli d’Italia Vergiate, “L’accordo per una lista unica di centrodestra si sarebbe potuto trovare”

«Un doveroso ringraziamento dopo il riconoscimento da parte del provinciale nella figura di Andrea Pellicini». A parlare è Mauro Binnella, presidente del nuovo circolo di Fratelli d’Italia di Vergiate con Giuseppe Raffa nel ruolo di vicepresidente.

Il circolo a Vergiate esiste da circa 20 anni, prima come Alleanza nazionale con Tolu come persona di riferimento, poi presieduto da Binnella già nel periodo con il Popolo della libertà in qualità di vicario, per poi tenere la presidenza del circolo al passaggio a Fratelli d’Italia.

Il circolo Fratelli d’Italia Vergiate si è ricomposto dopo un anno. Durante questo periodo quanto Giuseppe Raffa ha ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza, per poi dimettersi per motivi legati al proprio lavoro. Mauro Binnella era ed è ancora nel comitato di redazione nel periodico vergiatese di vita cittadina. Il circolo ha già raccolto l’adesione di diversi iscritti, insieme ai “vecchi An”, sono entrati a far parte anche alcuni giovani nuovi iscritti, tra i quali anche due candidati della lista Insieme per Vergiate.

Il presidente del nuovo circolo vergiate se esprime però un suo rammarico riguardo le prossime elezioni amministrative. «Nonostante la nostra storia sul territorio vergiatese – commenta Mauro Binnella -, sono arrivato a partecipare alle riunioni solo nell’ultimo periodo, questo ha portato ad un non legame con le liste civiche e indipendenti nate a Vergiate, altrimenti con l’amicizia politica e personale con i referenti di “Vergiate 2030 candidato Balzarini” e “Lista indipendente per Vergiate candidata Carlini”, un compromesso lo si sarebbe certamente trovato per poter realizzare una lista unica. Certe volte per amore verso i cittadini e verso il paese bisogna mettere da parte i personalismi e certi “Idealismi” che non portano obbiettivi».