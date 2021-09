“Freccia del sud”: spettacolo teatral-musicale al parco Usuelli di Cardano Al Campo

Domenica 19 settembre 2021 alle 21 al Parco Usuelli via San Francesco ci sarà lo spettacolo teatral-musicale “Freccia del Sud – un treno di canzoni da Milano a Palermo” Direttissimo Trio con Carlotta Limonti, Jacopo Pellegrini, Marco Pagani e con Rossella Rapisarda Capotreno d’eccezione della Compagnia Eccentrici Dadarò

La prenotazione è obbligatoria e, al momento dell’ingresso, si dovrà obbligatoriamente esibire la Certificazione Verde_Covid19. Si ricorda l’obbligo di utilizzo della mascherina e di mantenere il distanziamento e di adottare tutte le misure previste per contenere la diffusione da Covid_19.

Prenotazione telefonica il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 al numero 0331/266.270, oppure con email: cultura@comune.cardanoalcampo.va.it. Ingresso con offerta libera all’Associazione Filorosa Auser.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in sala Consiliare S.Pertini di via Verdi 2.