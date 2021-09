Fridays for Future, si torna in piazza per salvare il pianeta a Varese, Gallarate e Luino

Questo venerdì 24 settembre Fridays for Future scende nelle piazze per lo Sciopero Globale del Clima per chiedere una rapida azione sul clima ai leader mondiali, specialmente ai politici del Nord Globale.

Il provincia di Varese sono tre le manifestazioni in programma: una a Varese dalle 10 alle 20 in Piazza Monte Grappa (qui l’articolo), una a Gallarate, in Piazza Libertà dalle 18 alle 21 (qui l’articolo ) e una a Luino, ritrovo a Palazzo Verbania alle 9 e poi pedalata per le vie del paese (per partecipare scrivere qui)

Oltre alle questioni climatiche questa volta, il movimento giovanile sta mettendo un’enfasi speciale sulle diseguaglianze e le ingiustizie tra i Paesi e anche all’interno degli Stati stessi. Le vittorie storiche dell’azione collettiva hanno dimostrato la necessità per i giovani di restare uniti nella lotta per la giustizia sociale e tra le generazioni.