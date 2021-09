Furgone incastrato nel sottopasso, lo liberano i vigili del fuoco

Viaggiare è questione non solo di distanze, ma anche di misure. Quindi ecco che se qualcosa non va nelle dimensioni del veicolo in relazione con l’altezza dello stesso, allora sono guai.

Proprio come accaduto questa mattina, 9 settembre a Como. L’immagine è piuttosto eloquente e riprende un furgone piuttosto alto rimasto bloccato sotto un ponticello in granito, in via Museo Giovio: nel mezzo, un vigile del fuoco della sede centrale di via Valleggio al volante del mezzo intrappolato.

Nessun ferito, problema risolto.