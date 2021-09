Furti in appartamento, denunciati due sospetti dai carabinieri di Verbania

Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Verbania, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno proceduto al controllo di un’autovettura Audi A6 di colore scuro che si trovava posteggiata, con a bordo due persone, in atteggiamento sospetto, nei pressi dell’Ufficio Postale

di Omegna.

I militari, insospettiti dall’insolita presenza dei due, hanno approfondito gli accertamenti identificando O.F.L. e C.M., entrambi di origine romena e 41enni, domiciliati a Torino e gravati da numerosi precedenti per furti in abitazione.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire vari strumenti idonei allo scasso che sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per “Possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso”.