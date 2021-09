Il futuro del pianeta, i nuovi diaconi e l’arresto di un cliente insoddisfatto nel podcast del 24 settembre

Le principali notizie di venerdì 24 settembre

Sono tornati in piazza i giovani dei Fridays for Future. In piazza monte grappa si sono dati appuntamento per spiegare e raccontare, anche attraverso l’intervento di esperti, in che modo ciascuno può fare la differenza per invertire il trend del cambiamento climatico in atto. “Non esiste un Pianeta B” lo slogan apparso su molti cartelloni. Anche a Luino la generazione “FFF” si è data appuntamento a palazzo Verbania per poi raggiungere in bici il “Boschetto“ di Germignaga.

Parte domani da Lavena Ponte Tresa il tour del nostro giornale per i comuni al voto che rischiano il commissariamento. Si tratta di enti dove c’pè un unico candidato. Varesenews sarà presente per far capire il rischio di una consultazione che non superi il 50% degli aventi diritto nei comuni di Lavena Ponte Tresa il 25, per proseguire con Comerio il 28, Luvinate il 29, Clivio il 30 settembre per finire con Brebbia e Cremenaga il primo ottobre.

Ha cercato di sfondare la vetrina del bar di via Arnaldo da Brescia a Busto perchè la titolare non gli dava mai da bere. Un uomo sulla sessantina, con gravi problemi di alcolismo, è stato arrestato dai Carabinieri d mentre cercava di rompere la porta vetro del bar di fronte all’ingresso dell’ospedale utilizzando una sedia. Alcuni passanti hanno avfvertito le forze dell’ordine che colto sul fatto l’uomo.

Ci sono anche tre giovani della provincia di Varese tra i 22 studenti del Seminario che saranno ordinati diaconi nel Duomo di Milano dall’arcivescovo, mons. Mario Delpini. Dal Varesotto arrivano Mauro Ambrosetti della parrocchia di Biumo Inferiore di Varese. Gabriele Bof, 24 anni, della parrocchia di Crugnola di Mornago e Roberto Uboldi, che viene dalla parrocchia di Tradate.

Prosegue il battibecco a distanza tra i sindaci del territorio e Regione Lombardia sul futuro dell’ospedale di Somma Bellini. I primi cittadini replicano al governatore Fontana, che lamentava i tempi sospetti delle critiche proprio sotto elezione, ricordando che nessuna delle nove amministrazioni del piano di zona di Somma Lombardo è sotto elezioni. Il sindaco Stefano Bellaria ha poi invitato il presidente lombardo a un incontro per sottoporre proposte per migliorare i servizi sanitari e socio sanitari erogati nel presidio ospedaliero.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify