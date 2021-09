Il futuro dell’economia di confine nell’incontro tra il sindaco di Varese e i sindacati confederali

Varese al centro dell’area insubrica vuole rafforzare relazioni e collegamenti tra territori di confine. Il tema è stato trattato ieri in un incontro tra il sindaco Davide Galimberti e CGIL, CISL e Uil di Varese.

All’ordine del giorno le attività dedicate ai lavoratori frontalieri, con i temi centrali per il futuro dell’economia di confine.

L’auspicio è quello di potenziare sempre di più infrastrutture e collegamenti per la mobilità, non solo su rotaia e strada ma che includa anche il tema della navigabilità dei laghi finalizzata al trasporto dei frontalieri.

Particolare importanza potrà avere la prossima programmazione Interreg 2021-2027: un’occasione fondamentale per sviluppare il tema della governance pubblica delle grandi città di frontiera, a partire dal ruolo centrale che potrà avere la città di Varese.

Infine è emersa la necessità di mettere in campo un rinnovato protagonismo in merito alla futura attuazione del nuovo accordo fiscale, possibilmente nel prossimo biennio, con particolare attenzione al tema dell’extragettito generato e destinato ai territori.

Cgil Cisl e Uil di Varese auspicano che il tema del “frontalierato”, del costituente Statuto dei lavoratori Frontalieri e del rapporto con la vicina Svizzera divengano uno degli elementi caratterizzanti l’attività politica dell’amministrazione varesina.

Un tema sempre più importante per Varese dal punto di vista economico e sociale, anche in continuità con il collegamento ferroviario dell’Arcisate-Stabio, dal momento che comprende anche la residenzialità, per chi sceglie di vivere a Varese, godere delle peculiarità del territorio e poi muoversi per lavoro.