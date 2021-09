Il futuro dello scalo di Malpensa, la Tre Valli e la ripresa dell’export varesino nel podcast del 21 settembre

Le principali notizie di martedì 21 settembre

Malpensa vuole allargarsi, soprattutto per avere nuovi spazi per le merci. La previsione di un ampliamento della cargo city dell’aeroporto è nel nuovo Masterplan che i vertici di Sea, la società di gestione dello scalo, hanno presentato ai sindaci del territorio lunedì. Rispetto alla precedente versione, però, l’ampliamento dell’area cargo fuori dall’attuale area aeroportuale verrebbero ridotta quasi della metà, rispetto ai 90mila metri quadri originariamente previsti. L’espansione sui boschi del Parco del Ticino era uno dei punti contestati dai sindaci della zona intorno allo scalo: a maggio 2021 la precedente versione del Masterplan era stata ritirata dallo stesso proponente: la riduzione del consumo di suolo naturale era una delle richieste che erano state avanzate dal Ministero dell’Ambiente, che deve decidere sulla sostenibilità del progetto.

Le piogge eccezionali che si sono abbattute sul Varesotto domenica scorsa hanno provocato numerosi danni e allagamenti. I tecnici di Alfa che gestisce la rete fognaria è al lavoro per liberare dai detriti i tombini. La rete ha una “portata di progetto”, pensata per assorbire una certa portata al minuto. Quando le precipitazioni sono così intense, la quantità d’acqua che confluisce nel sistema fognario, è nettamente maggiore e la fognatura va in crisi provocando allagamenti. Porre rimedio a questa situazione non è possibile dato che non è realizzabile una rete sotterranea sufficientemente capiente. Solo in aree dove lo sviluppo edilizio è avvenuto successivamente alla costruzione del reticolo fognario si interverrà.

L’export varesino torna a crescere (+16%), Nell’analisi congiunturale di Univa viene evidenziato l’andamento positivo dei settori metalmeccanico, tessile abbigliamento, gomma -plastica e chimico farmaceutico. I dati relativi al periodo gennaio-giugno 2021 indicano una crescita delle esportazioni pari al 16,4%. L’area dell’Unione europea registra un aumento in doppia cifra di tutti i partner tranne i Paesi Bassi. Bene anche Svizzera, Usa e Cina.

La 100a edizione della Tre Valli Varesine ha già fatto segnare un record: la classica organizzata dalla “Binda” vedrà al via ben 16 squadre del World Tour, sulle 19 che compongono la massima serie del ciclismo mondiale. Previsti anche tanti campioni nella start list, guidati dallo sloveno Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France.

Gli organizzatori della corsa di martedì 5 ottobre hanno intanto reso noto il percorso che misurerà 196 chilometri. Partenza da Busto Arsizio con due giri sul circuito cittadino, poi un tratto in linea di 30 chilometri che porterà i corridori a Varese. Qui ci sarà un altro circuito da ripetere otto volte con le salite del Montello e di Bobbiate-Casbeno. Nelle ultime due tornate sarà infine inserita la scalata tra Calcinate del Pesce e Casciago, dove nel 2019 Primo Roglic si involò per trionfare davanti a Palazzo Estense.

Si è aperta “Time To Start alla sua seconda edizione. La manifestazione coinvolge 20 artisti chiamati a raccontare la ripartenza, il tempo, il mondo del lavoro e i suoi cambiamenti nel dopo lockdown. La città di Varese da oggi e fino al 18 ottobre ospita opere d’arte stampate su cartelli e manifesti e affisse sui muri della città e sulle paline delle fermate degli autobus. Una vera e propria mostra a cielo aperto con opere di artisti provenienti da tutta Italia.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify