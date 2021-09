Gaetano Allegra e Ernesto Masina protagonisti del doppio appuntamento con “Un’altra storia” a Varese

Proseguono gli incontri letterari a Varese organizzati dall’associazione “Un’altra storia”. Per il weekend prossimo, il primo di settembre, previsto un doppio appuntamento tra venerdì 3 e sabato 4.

Venerdì 3 settembre, ore 11, avrà luogo al NaturaSì di Viale Borri la replica dell’incontro (con aperitivo) insieme allo scrittore giornalista Gaetano Allegra che presenterà “Il demonio di Sant’Andrea” e “Ditemi che siamo 4”.

Si continua poi il giorno seguente, sabato 4, dalle 10:30, in via Francesco Del Cairo con il secondo appuntamento de “Libro esposto“, l’iniziativa tesa – in particolare – alla promozione della lettura e, in generale, alla promozione socio-culturale.

La partecipazione è libera può consistere nel semplice curiosare tra le centinaia e edizioni proposte o con le modalità del “book crossing“. Non mancheranno anche in quest’occasione gli incontri con Ernesto Masina e di Monica Lanfranco.

«Le diverse iniziative – spiegano gli organizzatori – sono iniziate sabato 28 agosto e proseguono per diverse settimane – sempre di sabato – grazie alla presenza di scrittori e scrittrici ospiti dell’Associazione che dialogheranno con il pubblico presente presentando le loro opere di narrativa e di saggistica socio-politica, affrontando temi e argomenti diversi d’interesse della nostra Associazione, anche d’attualità».